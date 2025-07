Polícia Militar em Três Lagoas realiza a apreensão de autor de Tráfico de Drogas

Três Lagoas – MS, no dia 2 de julho, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a apreensão de um autor de tráfico de drogas.

Nesta quarta-feira, por volta das 11h, uma guarnição de radiopatrulha do 2º BPM quando em patrulhamento ostensivo no bairro Bela Vista, foi acionado a deslocar na rua José Teixeira cruzamento com a rua José Patrocinio, para verificar denúncias realizadas ao 190, versando a mercância de drogas envolvendo 3 masculinos. No local os policiais lograram êxito na abordagem de um adolescente de 17 anos, onde durante busca pessoal vieram a localizar 9 “porções” de maconha, em uma pochete que o abordado trazia junto a seu corpo.

Diante os fatos após receber voz de apreensão o adolescente infrator foi encaminhado até a Delegacia de Polícia, onde foi apresentado juntamente com a Droga.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

