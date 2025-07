Polícia Civil participa da abertura do Julho das Pretas e reforça compromisso com a equidade racial

A Assessora Especializada do Núcleo Institucional da Cidadania (NIC), da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, delegada Elaine Benicasa, representou a instituição na última terça-feira (2) durante a abertura do “Julho das Pretas”. O evento, realizado no auditório da Secretaria de Estado da Cidadania, foi promovido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para a Promoção da Igualdade Racial.

Na ocasião, além da oficina “Eu, Mulher Preta na Cidadania – Por Reparação e Bem-Viver”, também houve a apresentação do Painel “Panorama Racial”, lançado pelo Observatório da Cidadania de Mato Grosso do Sul (OCMS), com informações sobre a realidade étnico-racial em MS. A plataforma reúne dados detalhados sobre a realidade étnico-racial nos 79 municípios do estado, com indicadores segmentados por cor/raça e gênero, abordando temas como população, educação, renda, moradia, religião e população carcerária.

De acordo com a delegada Elaine Benicasa, a iniciativa do OCMS, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), a Secretaria de Estado de Cidadania (SEC/MS) e com apoio da FUNDECT, tem por objetivo firmar o compromisso coletivo com políticas públicas fundamentadas em dados para a promoção da equidade racial em Mato Grosso do Sul.