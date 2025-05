Delegado-Geral recebe convite para Congresso Nacional de Juristas Católicos

O Delegado-Geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lúcio, recebeu na tarde desta quarta-feira (8), o convite para participar do Congresso Nacional da União Brasileira de Juristas Católicos e II Seminário da União dos Juristas Católicos da Arquidiocese de Campo Grande.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS O evento, que vai ser realizado nos dias 22 e 23 de maio na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), em Campo Grande, reunirá advogados, magistrados, membros do Ministério Público, defensores públicos, delegados de polícia e diversos outros operadores, além de acadêmicos de direito de todo o País.

O Congresso vai debater o direito com palestras e painéis conduzidos por grandes juristas com aprofundamento de temas relacionados ao direito, à justiça e à fé católica com sua aplicação ao ordenamento jurídico brasileiro.

As inscrições para o congresso já estão abertas e podem ser feitas pelo link bit.ly/43u1WYW . As vagas são limitadas.

Abaixo a a programação: