População poderá participar de 6 audiências públicas para debater impactos de vizinhança em maio

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), realizará no mês de maio seis audiências públicas para apresentar e discutir os Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV) de empreendimentos localizados nos bairros Nasser, Seminário, Centro-Oeste, Chácara Cachoeira, Jardim dos Estados e Popular.

A Diretora-Presidente da Planurb, Berenice Maria Jacob Domingues, destaca a importância da participação da sociedade. “Com a realização das audiências públicas, a Planurb busca garantir a transparência e a participação social no processo de emissão de Guia de Diretrizes Urbanísticas, permitindo que a população tenha acesso às informações técnicas e possa manifestar dúvidas, sugestões ou preocupações sobre os empreendimentos”, pontua Berenice.

No dia 7 de maio, o evento apresentará e discutirá o EIV referente ao empreendimento multirresidencial com 448 unidades habitacionais, localizado no lote 1C, com frente para a Rua Pocrane, entre a Avenida Hélio Martins Coelho e Rua Catarino de Almeida Barbosa – TECOL Tecnologia Engenharia e Construção Ltda. – Processo Administrativo n. 98.166/2024-71.

Já no dia 13 de maio, a pauta é referente ao empreendimento de uso misto com 880 unidades habitacionais e 18 unidades comerciais, localizado no lote A1, com frente para a Avenida Prefeito Heráclito José Diniz de Figueiredo, esquina com a Avenida Padre João Falco, Bairro Seminário – MRV Prime Incorporações Centro-Oeste Ltda. – Processo Administrativo n. 102.402/2024-80.

Na mesma semana, no dia 16 de maio, as discussões serão sobre o empreendimento de uso misto com 164 unidades habitacionais e 15 unidades comerciais, localizado no lote X da Quadra 43, com frente para a Avenida dos Cafezais, esquina com a Rua Lorenzo Torres Cintas, Bairro Centro-Oeste – Agência Municipal de habitação e Assuntos Fundiários (EMHA) – Processo Administrativo n. 18.740/2025-15.

No 20 de maio, será a apresentação e discussão referente ao empreendimento multirresidencial com 160 unidades habitacionais, localizado nos Lotes 11, 12 e 13 da Quadra 20, com frente para a Rua Dr. Zerbini, entre a Rua Serenta e Rua Cel. Cacildo Arantes, Bairro Chácara Cachoeira – CJ Arantes Empreendimentos Imobiliários Ltda. – Processo Administrativo n.15.898/2025-33.

A discussão no dia 27 de maio é referente ao empreendimento multirresidencial com 48 unidades habitacionais (utilização de Outorga Onerosa do Direito de Construir – OODC), localizado nos lotes 15, 16 e B da Quadra 5, com frente para a Rua Alagoas, entre a Rua General Odorico Quadros e Rua Pedro Coutinho, Bairro Jardim dos Estados – Plaenge Empreendimentos Ltda. – Processo Administrativo n. 18.249/2025-67.

Por fim, no dia 29 de maio será a apresentação e discussão referente ao empreendimento multirresidencial com 489 unidades habitacionais, localizado no Lote 10B, com frente para a Avenida Cezar Augusto Francisco Telles, entre a Rua Serra dos Passos e Rua Diva Lemos Albertini, Bairro Popular – Lumina Imob. Imobiliária Ltda. – Processo Administrativo n. 105.886/2024-64.

Conforme o Decreto n. 15.846, de 1º de março de 2024, além da participação presencial, os cidadãos poderão acompanhar a audiência pública, ao vivo, por meio do canal do YouTube da Educação Ambiental da Planurb.

Os documentos a serem discutidos nas Audiências Públicas estão disponíveis na Biblioteca Geógrafa Aparecida Lopes de Oliveira e no sítio eletrônico da Planurb, disponível no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/planurb .

#ParaTodosVerem A imagem de capa mostra imagem de arquivo de audiência pública realizada anteriormente.