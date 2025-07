Polícia Civil cumpre dois mandados de prisão em Nova Andradina

Assim que capturado, os dois foram conduzidos à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina, onde permanecem à disposição do Poder Judiciário para as providências cabíveis.

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Nova Andradina-MS, deu cumprimento nesta data (03) a dois mandados de prisão expedidos pela Justiça. Os alvos das ordens judiciais são dois homens, um de 33 anos, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas, e outro de 36 anos, por descumprimento de medida protetiva de urgência.

