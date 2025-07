Câmara aprova criação de grupos parlamentares com países asiáticos

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou, na sessão desta quinta-feira (3), duas resoluções para cooperação parlamentar com a Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean) e com o Sri Lanka. As resoluções já foram promulgadas.

Foram aprovados o Projeto de Resolução (PRC) 43/07, do deputado Paulo Pimenta (PT-RS), que cria o grupo parlamentar Brasil-Asean, e o PRC 109/15, do deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), sobre grupo com o Sri Lanka.

Em geral, esses grupos promovem visitas, encontros, intercâmbio de experiências e permuta de publicações e trabalhos sobre temas legislativos. Não haverá ônus para a Câmara, e a adesão dos deputados e deputadas a eles é facultativa.

“O grupo parlamentar Brasil-Asean visa o incremento do intercâmbio com aquela região, gerando amplos benefícios para ambas as partes”, afirmou Paulo Pimenta, autor da proposta. O [[g Mercosul]] também se relaciona com a Asean, ressaltou ele.

Segundo Paulo Pimenta, a Asean foi criada em 1967 por Tailândia, Indonésia, Malásia, Singapura e Filipinas. Posteriormente, aderiam ao bloco Brunei, em 1984; Vietnã, em 1995; Myanmar e Laos; em 1997; e Camboja, em 1999.

“O acordo de cooperação entre Brasil e Sri Lanka, de 2009, corrobora a crescente integração entre os dois países, e é importante o acompanhamento de programas e projetos”, disse Vinicius Carvalho, ao sugerir a criação do grupo parlamentar.