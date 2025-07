Caravina participa de MS Ativo e Batayporã define novas obras de infraestrutura

O deputado estadual Caravina esteve presente, na manhã desta quarta-feira (3), na reunião do programa MS Ativo Municipalismo, na Governadoria, em Campo Grande, que definiu uma nova etapa de investimentos do Governo do Estado para o município de Batayporã. Entre as prioridades anunciadas estão a pavimentação e drenagem do bairro Ivo Pereira de Souza, a construção de uma bacia de amortecimento e o acesso ao cemitério municipal.

Acompanhando de perto os debates entre o governador Eduardo Riedel com o prefeito Germino Roz, Caravina destacou a importância de obras que impactam diretamente a qualidade de vida da população.

Durante a reunião, o governador elogiou o planejamento apresentado pelo município. “O grupo trouxe uma visão clara de Batayporã para os próximos anos. O foco é melhorar a qualidade de vida da população, e o que estiver ao nosso alcance, vamos apoiar”, declarou Riedel.

O prefeito Germino Roz agradeceu o apoio recebido e lembrou que o município tem sido contemplado em diversas frentes pelo Governo do Estado. “Ficamos orgulhosos por fazer parte de um Estado que cresce junto com seus municípios. Os compromissos feitos com Batayporã foram cumpridos, e agora apresentamos novas prioridades que começam a se tornar realidade”, pontuou.

Além de Batayporã, Caravina também participou da reunião com Porto Murtinho, que levou ao governador demandas voltadas à infraestrutura urbana e habitação, incluindo obras nos bairros Salim Cafure e Dom Pepe I, construção de unidades habitacionais e a implantação do balizamento noturno no aeródromo local.

As agendas reforçam o compromisso do deputado com o municipalismo e com a articulação de soluções conjuntas entre Governo do Estado, Assembleia Legislativa e administrações municipais.