Trajetória e cases de sucesso da Escola Municipal do Suas são apresentados em evento da Assistência Social

Técnicos que atuam na escola municipal do Suas participaram de evento que acontece até esta quinta-feira (03) no Bioparque Pantanal e tem como foco apresentar cases de sucesso desenvolvidos por escolas do Suas em várias regiões do Brasil. Organizado pela Secretaria de Assistência Social de Mato Grosso do Sul, o encontro é alusivo aos dez anos da Escola do Suas do Estado e reúne autoridades, especialistas e profissionais da Assistência Social para debates, palestras e relatos de experiências sobre educação permanente.

O objetivo é promover uma reflexão sobre os avanços da educação permanente na Assistência Social, por meio da socialização de experiências e fortalecimento da Rede de Formação do Suas. A apresentação dos profissionais da Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SAS) marcou o início das apresentações e teve como foco, os projetos implantados desde a criação da escola, em 2021, até os avanços e o trabalho desenvolvido atualmente.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A apresentação foi realizada pela gerente da Escola Municipal do Suas, Ana Maria Espíndola, que falou sobre o histórico de criação da escola, enfatizando o pioneirismo da gestão municipal, em criar uma das primeiras escolas municipais do Suas do país. “Nossa gestão sempre teve um olhar muito sensível para a Assistência Social e trabalha para sermos uma referência no país. Temos uma equipe comprometida para que as políticas de Assistência Social sejam aplicadas na sua integralidade na nossa Capital”, disse Ana Maria.

No início da apresentação, a gerente explicou que a criação da Escola é fruto de um processo iniciado em 2017, a partir do reconhecimento da necessidade de um espaço institucionalizado para capacitação dos trabalhadores. “A intenção era garantir que gestores, conselheiros, técnicos e demais profissionais pudessem ter acesso a formações sistemáticas, alinhadas às realidades locais e aos princípios da política de educação permanente”, pontuou.

Ela ressaltou que durante a fase de planejamento, foram estabelecidas parcerias com instituições de ensino, realizados diagnósticos internos e definidos os primeiros eixos formativos. Apesar de o período da pandemia ter reduzido o número de ações educativas no município, a escola prosseguiu com atividades on-line, consolidando projetos inovadores.

Ações inovadoras

Durante o painel, Ana Maria destacou que, além das formações técnicas, a Escola vem desenvolvendo projetos próprios que ampliam seu campo de atuação, contribuindo para o aprimoramento da política de Assistência Social no município e capacitação de servidores, incluindo as Organizações da Sociedade Civil (OSCs), cofinanciadas pela gestão municipal. Entre os destaques, estão os projetos Educação Sem Limites, que reúne unidades parceiras para fortalecer a educação permanente, (DES)Oficinando Preconceitos, que consiste em ações educativas sobre estigmas relacionados à população em situação de rua; promoção da acessibilidade para pessoas surdas nos cursos da SAS, criação de manuais do instrutor e do cursista, com diretrizes pedagógicas e metodológicas, além do Projeto Entre Fronteiras, com foco na qualificação do atendimento à população migrante.

“Nossa meta é qualificar ainda mais os profissionais que atuam na Rede de Assistência Social no município, consolidando Campo Grande como um exemplo nacional de inovação e compromisso com os direitos socioassistenciais”, frisou a secretária de Assistência Social e Cidadania, Camilla Nascimento, que marcou presença na apresentação ao lado da secretária-adjunta, Inês Mongenout, da superintendente de Gestão do Suas, Marcilene Rodrigues e profissionais da SAS.

Ao final da apresentação, a gerente revelou que a Escola Municipal do Suas está em processo de ampliação de suas competências e que a equipe técnica está trabalhando na construção de matrizes pedagógicas, no desenvolvimento de diagnósticos formativos e na estruturação de ações que estejam alinhadas à Política Nacional de Educação Permanente (PNEP).

“O foco da educação permanente é desenvolver nos servidores os conhecimentos, habilidades e atitudes relacionadas à gestão do Suas. Todo esse aprimoramento do profissional reflete no atendimento aos usuários, que fica mais assertivo”, concluiu a superintendente Marcilene Rodrigues. Desde sua criação a Escola Municipal do Suas já realizou 255 ações educativas, capacitando mais de 7,8 mil servidores.