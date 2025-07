Plenário comemora 200 anos da Confederação do Equador na segunda

O Senado fará na segunda-feira (7), às 10h, sessão especial para celebrar os 200 anos da Confederação do Equador, movimento revolucionário contra o Brasil Império iniciado em 1824 em Pernambuco.

A homenagem atende a requerimento (RQS 239/2025) da senadora Teresa Leitão (PT-PE). Ela é presidente da comissão temporária interna que coordena as atividades comemorativas dos 200 anos da Confederação do Equador, que funcionará até o dia 17 de julho.

Desde dezembro de 2023, quando foi instalada, a comissão já participou de diversas audiências públicas, cerimônias e encontros em Brasília e nos estados de Ceará, Pernambuco e Paraíba, que foram palco da revolução iniciada em 1824.

Neste ano, o Senado também recebeu a exposição Confederação do Equador: Uma história de luta pela cidadania , no Salão Negro do Congresso Nacional.

História

A Confederação do Equador foi um movimento iniciado em julho de 1824, no Nordeste, contra a monarquia de Dom Pedro I e em defesa da implantação de um regime republicano (em que o chefe de Estado é eleito) e federalista (em que as funções estatais são compartilhadas com governos central e regionais). O movimento eclodiu em Pernambuco e se espalhou para as províncias vizinhas, como Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará.

A revolta foi reprimida pelas tropas imperiais, resultando na execução de 31 pessoas entre 1824 e 1825. Entre os condenados, estava Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que se tornou um ícone revolucionário.