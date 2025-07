Funsat anuncia 2.088 vagas de trabalho nesta quinta-feira (03)

Emprega CG 32/2025

E no Aero Rancho, dentro Parque Ayrton Senna, o Emprega CG retorna, com o balcão de oportunidades a jovens de 18 anos, durante a cerimônia de juramento da bandeira.

Intermediação que ocorre das 8h às 11h30, possibilitando a verificação dos anúncios desta quinta-feira (3 de julho), orientações da Carteira de Trabalho Digital, ou ainda informações do Seguro-Desemprego.

Acompanhe sobre as novidade do programa pelo telefone (67) 4042-0585/Ramal 5841 ou com o perfil @ funsat.cg no Instagram.