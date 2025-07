Em Dourados, Polícia Civil prende foragido da justiça

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON), em atuação conjunta com a 1ª Delegacia de Polícia de Nova Andradina/MS, cumpriu, na tarde desta quarta-feira (02), em Dourados-MS, um mandado de prisão em desfavor de A. S. T. (29), condenado pelo crime de tráfico de drogas. A ação foi resultado de trabalho integrado entre a DEFRON e policiais civis de Nova Andradina, a partir de informações compartilhadas entre as unidades policiais.

