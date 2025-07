Nesta terça-feira (2), após receberem informações anônimas de que um indivíduo com Mandado de Prisão em aberto pela prática de crime relacionado a Violência Doméstica, policiais do Grupo de Operações e Investigações (GOI) localizaram L.P.S.G. (24) no bairro Amambai, em Campo Grande.

Ele foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM, onde ficou à disposição da Justiça.