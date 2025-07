Adolescente desaparecida em Terenos é encontrada em Campo Grande e cooptadora é presa em flagrante

A Autoridade Policial do município de Terenos, em companhia a servidor da Casa de Abrigo para crianças e adolescentes do município localizou, na noite de ontem (2), a menor M.V.N.P. (14), a qual fugira da unidade em companhia de V.A.G. (18). A adolescente deixou a Escola que frequenta, no último dia 18, e não mais retornou ao abrigo. Várias diligências foram realizadas.

No dia 1º, a equipe da PCMS, acompanhada do Conselho Tutelar, realizou buscas no bairro Noroeste. Nesta terça-feira, receberam informações de que a jovem e a adolescente pernoitariam em residência situada no bairro Mata do Jacinto, na Capital. Já no local, V.A.G. foi presa em flagrante pelo crime de Subtração de Incapazes, sendo então encaminhada ao DEPAC/CEPOL para a lavratura do procedimento.

Ressalta-se que a suspeita, ainda quando menor, cooptou outras duas adolescentes levando-as ao bairro Noroeste, as quais também ministrou bebida alcóolica, conduta tipificada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Além disso, investiga-se a incidência de Cárcere Privado e Favorecimento a Exploração Sexual de Adolescente.

A vítima foi entregue ao Conselho Tutelar de Campo Grande.