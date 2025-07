Plenário da Câmara reúne-se nesta manhã para votar criação de grupos parlamentares

O Plenário da Câmara dos Deputados reúne-se na manhã desta quinta-feira (8), a partir das 9 horas, para analisar dois projetos de resolução (PRC) que criam grupos parlamentares.

- PRC 109/15, que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Sri Lanka. Pela proposta, do deputado Vinicius Carvalho (Republicanos-SP), o objetivo é incrementar a relação entre parlamentares por meio de troca de experiências que venham a contribuir ao desenvolvimento socioeconômico dos respectivos países.

- PRC 43/07, que cria o Grupo Parlamentar Brasil-Associação de Nações do Sudeste Asiático (ASEAN). De acordo com o deputado Paulo Pimenta (PT-RS), autor da proposta, o objetivo é incrementar o intercâmbio com os países daquela região, gerando amplos benefícios para ambas as partes.