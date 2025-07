Polícia Civil prende homem por receptação qualificada e recupera diversos bens furtados na Capital

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Equipe da 4ª Delegacia de Polícia de Campo Grande prendeu em flagrante nesta quarta-feira (2) um homem de 39 anos, suspeito de envolvimento na receptação e revenda de produtos de origem criminosa, no bairro Jardim Morenão, em Campo Grande.

A ação foi desencadeada após a vítima, que havia registrado boletins de ocorrência por furto em abril deste ano, identificar um compressor de pintura profissional avaliado em R$ 13 mil sendo ofertado por valor significativamente inferior em uma plataforma de comércio eletrônico. A vítima reconheceu características específicas do equipamento e acionou a unidade policial.

Diante das informações, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) acompanharam a vítima até o endereço indicado no anúncio. No local, o suspeito D.A.C. foi abordado e apresentou o compressor à vítima, que prontamente confirmou ser o objeto subtraído de sua propriedade. Durante a vistoria no imóvel, foram encontrados outros sete objetos furtados, todos reconhecidos, incluindo ferramentas e equipamentos utilizados em construção civil.

Além dos materiais relacionados ao furto, a equipe apreendeu aproximadamente 5 quilos de fios de cobre queimados, um hidrômetro de concessionária pública e diversos aparelhos eletrônicos em situação irregular, todos sem comprovação de origem lícita.

A Delegada de Polícia responsável destaca que os elementos coletados indicam possível reiteração delitiva e uso do comércio eletrônico como meio de escoamento de produtos ilícitos.

O preso foi autuado pelo crime de receptação qualificada e encaminhado à custódia, com representação pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. Os objetos apreendidos foram recolhidos e serão submetidos à perícia técnica, com vistas à restituição às vítimas e à identificação de outros possíveis crimes patrimoniais relacionados.