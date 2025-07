Polícia Civil prende apontado por homicídio qualificado em Paranhos

A Delegacia de Polícia de Paranhos, prendeu na manhã desta quarta-feira (2), o autor do homicídio ocorrido na Aldeia Potreiro Guaçu, ocorrido na madrugada de terça-feira.

O crime teve como vítima o indígena S.O.L., de 36 anos, que foi encontrado sem vida, com uma lesão profunda na região do pescoço. Imediatamente após tomar conhecimento do fato, a equipe da Polícia Civil, acompanhada da perícia criminal, se deslocou até o local, onde coletou os primeiros elementos informativos e iniciou diligências investigativas.

Testemunhas apontaram como autor do crime, o também indígena R.L.A., de – 25 anos, de nacionalidade paraguaia, que havia fugido a pé logo após o homicídio. Segundo relato de uma testemunha ocular, o autor desferiu um golpe de facão contra a vítima após um desentendimento, ocorrido enquanto ambos consumiam bebida alcoólica.

Com apoio da comunidade da aldeia onde ocorreu os fatos, a Polícia Civil organizou uma força-tarefa que resultou em diligências ininterruptas pela região de mata próxima à divisa com o Paraguai.

Após incursões contínuas, o autor foi localizado e capturado pela equipe do SIG da Polícia Civil com apoio da comunidade. O indivíduo confessou o crime e foi autuado em flagrante por homicídio qualificado por recurso que dificulte a defesa da vítima. As diligências continuam para encontrar o instrumento do crime, o qual foi dispensado pelo investigado, durante sua fuga.

O investigado foi conduzido à Delegacia de Polícia de Paranhos, onde permanecerá à disposição da Justiça.