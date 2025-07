Operação Policial resulta na prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas em Bonito

Ambos os presos passaram por exame de corpo de delito e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

O segundo suspeito, que não estava presente no momento da busca, apresentou-se voluntariamente na delegacia momentos depois, assumindo a propriedade das drogas encontradas em sua residência. Ele foi preso em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Dando continuidade ao cumprimento dos mandados, as equipes se dirigiram a outros dois endereços. Em uma das residências, foi descoberta grande quantidade de maconha acondicionada em um guarda-roupa, incluindo várias embalagens plásticas com porções prontas para venda e três tabletes grandes da substância.

O primeiro suspeito confessou estar envolvido no tráfico de drogas e foi conduzido preso em flagrante para a delegacia, onde passou por exame de corpo de delito.

A operação foi iniciada com o monitoramento de um dos alvos, que foi abordado em um estabelecimento comercial na região da Marambaia. Durante a abordagem, os policiais encontraram 26 porções de Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS substância análoga à cocaína prontas para venda, escondidas no capacete utilizado pelo suspeito. Além disso, foram localizadas mais duas porções consideráveis da droga na carenagem da motocicleta utilizada para o tráfico.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Na tarde desta terça-feira (2), por volta das 16h, uma operação conjunta entre as Polícias Civil e Militar em Bonito resultou na prisão de dois indivíduos por tráfico de drogas. A ação teve como objetivo o cumprimento de mandados de busca e apreensão expedidos pelo Poder Judiciário.

