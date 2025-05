Policiais Militares recebem treinamento para uso da arma Taser 7 em Rio Verde

Coxim (MS): Policiais Militares receberam ontem (08/05), um treinamento especializado para a utilização da Arma de Incapacitação Neuromuscular Taser 7, equipamento de menor potencial ofensivo que vem sendo incorporado às rotinas operacionais da Polícia Militar em Rio Verde de MT/MS.

A capacitação foi ministrada pelo Sargento PM Luis Cláudio, instrutor responsável pela formação dos efetivos também nas cidades de Coxim e, em breve, Sonora. O treinamento teve como objetivo preparar os militares para o uso adequado e responsável da Taser, especialmente em ocorrências que exigem o controle de situações com o mínimo de riscos e sem o uso de força letal.

Durante as instruções, os policiais receberam conteúdos teóricos e práticos, possibilitando o domínio do manuseio da arma, que estará disponível para utilização pelo efetivo local.

O comandante da Polícia Militar de Rio Verde e subcomandante do 5º Batalhão de Polícia Militar, Capitão PM Calvi, acompanhou de perto a atividade e ressaltou a importância da qualificação. “O uso da arma Taser é essencial no policiamento diário, por ser uma alternativa segura e não letal. Ela é utilizada em situações de resistência ou ameaça, quando não há necessidade do uso de arma de fogo. O objetivo é garantir a segurança de todos e agir com responsabilidade, preservando vidas”, destacou o Capitão.

A adoção da Taser 7 integra o processo de modernização da Polícia Militar, que busca constantemente aprimorar seus recursos e a capacitação técnica dos policiais, reforçando o compromisso com a segurança pública e com a preservação da integridade física de todos os envolvidos nas ocorrências.

Créditos fotos: Rio Verde News

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM