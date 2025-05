Prefeita Adriane reúne secretariado para alinhar estratégias e acelerar entregas

A prefeita Adriane Lopes reuniu nesta quinta-feira (08) secretários municipais, adjuntos e diretores de autarquias para uma reunião de trabalho que reforça o alinhamento e o compromisso da administração com a entrega de resultados concretos à população de Campo Grande. A agenda integra o planejamento estratégico da gestão para o cumprimento de metas firmadas com a população e marca uma nova etapa na consolidação dos contratos de gestão, que serão publicados no Diogrande ainda nesta quarta-feira (08). A reestruturação do setor de licitações também foi um dos temas discutidos, com foco na modernização dos processos e na redução do tempo médio de tramitação.

Durante o encontro, Adriane destacou o papel de cada gestor como parte fundamental no avanço das políticas públicas municipais. “Campo Grande segue em movimento com um projeto sério, com metas claras e foco em resultados. Agradeço a todos pelo empenho e por abraçarem essa responsabilidade de entregar serviços públicos com mais eficiência. Seguiremos firmes, com coragem e compromisso, fazendo o que precisa ser feito para melhorar a vida da nossa gente”, afirmou a prefeita.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A publicação dos contratos de gestão simboliza um avanço importante na governança municipal, estabelecendo objetivos específicos para cada secretaria e autarquia. A iniciativa faz parte do modelo de gestão adotado pela atual administração, que preza pelo planejamento, pela transparência e pela eficiência no uso dos recursos públicos. A partir desses contratos, será possível acompanhar com mais rigor o desempenho das áreas e garantir maior clareza na prestação de contas à sociedade.

A Prefeitura de Campo Grande vem fortalecendo a cultura da responsabilidade administrativa, com iniciativas que vão desde a inovação tecnológica e desburocratização até obras estruturantes nos bairros.