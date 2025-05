Mutirão do Emprega CG oferta 1.300 vagas para contratações imediatas nesta sexta-feira (09)

A edição de número 13 do Emprega CG em 2025 será com recrutamentos de 20 empresas parceiras e seleções abertas em 1.300 vagas. Realizado dentro da Agência de Empregos da Funsat (Fundação Social do Trabalho), o evento terá contratações em 35 profissões diferentes.

O evento acontece das 8h às 12h, com atendimento por senha, liberada de acordo com a ordem de chegada. Para concorrer a alguma das oportunidades, é preciso que o candidato esteja primeiramente atualizado no seu cadastro.

Veja abaixo as atividades com captação nas seguintes atividades:

– Auxiliar de Enfermagem

– Motorista entregador com CNH de categorias B e C

Motorista com CNH de categorias D e E

– Auxiliar de limpeza

– Atendente de balcão

– Atendendo de frios em padaria

– Atendente de açougue

– Açougueiro

– Operador de Empilhadeira

– Repositor de mercadorias

– Fiscal na Prevenção Perdas

– Auxiliar Administrativo

– Estoquista

– Auxiliar de Linha de Produção

– Fiscal loja

– Agente de Conservação

– Supervisor Operacional

– Atendente de clínica médica

– Analista administrativo

– Costureira

– Técnico de Enfermagem

– Assistente Administrativo

– Comprador

– Escrita fiscal

– Auxiliar de Logística

– Recepcionista atendente

– Assist. Deptº pessoal

– Técnico de Segurança do Trabalho

– Auxiliar de laboratório

– Atendente de delivery

– Operador Telemarketing

– Auxiliar de cozinha

– Vendedor

– Cadastro Reserva de Jovem Aprendiz

– Cadastro Reserva de Menor Aprendiz

– Almoxarife

– Apontador de cartões de ponto

– Auxiliar de desenvolvimento infantil

– Analista Fiscal

Na etapa seguinte do programa, o balcão de empregos será no bairro Coophatrabalho, no dia 13 de maio, às 8h, com outras 300 vagas de contratações imediatas. Mais informações sobre o Emprega CG, o telefone de contato é o (67) 4042-0585/Ramal 5800.

Serviço:

12° Emprega CG/2025

1.300 vagas disponíveis

Recrutamentos imediatos

Presença de selecionadores de 20 empresas

Contratações em 35 atividades diferentes

Local: Agência de Empregos da Funsat

Rua 14 de Julho, 992, Vila Glória

Horário: 8h às 12h