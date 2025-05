Nelsinho defende investimentos em cidades do Vale da Celulose

Em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (8), o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) afirmou que o desenvolvimento econômico impulsionado pela instalação de indústrias de celulose no Mato Grosso do Sul, apesar de positivo para o estado, impõe desafios às cidades que recebem esses investimentos.

A região conhecida como "Vale da Celulose" inclui municípios do leste do estado como Ribas do Rio Pardo, Inocência, Água Clara e Bataguassu. Segundo o senador, essas cidades têm enfrentado aumento repentino da população com a chegada de novas empresas e trabalhadores, o que exige ações coordenadas para garantir infraestrutura e serviços públicos adequados.

— Imaginem uma cidade que tem 8 mil habitantes, da noite para o dia, receber mais 8 mil. Tem problema na saúde para atender as pessoas, tem problema na educação para colocar os filhos, tem problema na habitação. Não achamos um imóvel para poder alugar nessas cidades, para as pessoas poderem morar na cidade e trabalhar — afirmou.

O senador elogiou a atuação das empresas multinacionais instaladas no estado, que estão entre as responsáveis pelo crescimento econômico da região, que passou a ser reconhecida oficialmente pela legislação estadual. Para ele, o desenvolvimento evidencia o papel estratégico do setor.

— Damos um passo importante no reconhecimento de uma das regiões mais estratégicas do nosso estado. São 12 municípios que já movimentam bilhões em investimentos e que agora ganham uma identidade forte, que traduz desenvolvimento, inovação e sustentabilidade. Mais do que um nome, o Vale da Celulose é uma marca que projeta Mato Grosso do Sul para o Brasil e também para o mundo.