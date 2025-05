Dia D mobiliza 11 escolas e reforça papel de Campo Grande como referência nacional em saúde bucal

Campo Grande foi marcada por uma grande mobilização em 11 unidades da Rede Municipal de Ensino (REME), razão do Dia D do Programa Mais Saúde Bucal nas Escolas ação promovida pelo Ministério da Saúde é realizada pela Prefeitura de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) e da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), que integra o Programa Saúde na Escola (PSE) e reforça o compromisso da Capital com políticas públicas voltadas à promoção da saúde infantil.

Durante o Dia D, cirurgiões-dentistas, auxiliares e profissionais das equipes de saúde da Atenção Primária realizaram atividades educativas e preventivas com os alunos. Ações como escovação supervisionada, aplicação de flúor, rodas de conversa sobre higiene bucal e alimentação saudável foram desenvolvidas de forma lúdica, acessível e interativa.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

“O Dia D é mais do que uma data: é um movimento de cuidado com o presente e o futuro das nossas crianças. Promover saúde bucal dentro da escola é promover autoestima, inclusão e melhores condições de aprendizado”, destaca a secretária municipal de Saúde, Rosana Leite.

O ato simbólico que marcou o Dia D foi realizado na Escola Municipal Professora Ione Catarina Gianotti Igydio, no Jardim Noroeste, com a presença de equipes de saúde e imprensa. Um dos destaques da ação foi a apresentação teatral idealizada pelos próprios profissionais da Atenção Primária em Saúde, com personagens e histórias que traduziram em brincadeira ensinamentos importantes sobre higiene bucal.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para a coordenadora da Rede de Atenção Odontológica da Sesau, Christiane Lima da Silva Saliba, a estratégia vai além da prevenção. “Esse trabalho é sobre formar hábitos, sobre gerar consciência desde cedo. Quando juntamos saúde e educação de forma integrada, impactamos diretamente na qualidade de vida das nossas crianças. É um investimento no presente que transforma o futuro”.

Campo Grande em destaque no Brasil

Campo Grande colhe os frutos dessa atuação articulada: em 2024, o município conquistou o 6º lugar no Prêmio Nacional de Saúde Bucal, promovido pelo Conselho Federal de Odontologia, entre os municípios com mais de 500 mil habitantes.

O reconhecimento reforça o protagonismo da Capital na consolidação de políticas públicas que valorizam o cuidado integral e contínuo.

Escolas participantes do Dia D – 08 de maio de 2025:

• Distrito Lagoa: EMEI Alba Lúcia (USF Santa Emília), EMEI Menino Jesus (USF Coophavilla), EE Aracy Eudociak (USF Jardim Batistão).

• Distrito Prosa: EM Professora Ione Catarina G. Igydio (USF Noroeste)

• Distrito Anhanduizinho: EMEIs Ivone Calarge Zahran (USF Macaúbas), Zarife Martins França (USF Los Angeles), Nossa Senhora Auxiliadora (USF Aero Rancho)

• Distrito Bandeira: EMEI José Carlos de Lima (USF Moreninha)

• Distrito Segredo: EMEIs Adriana Nogueira Borges (USF Jardim Presidente), Nilda de Almeida Coelho (USF Vida Nova), EM Hércules Maymone (USF Nova Lima).

Mais que uma data, um compromisso

O Dia D do Mais Saúde Bucal simboliza o esforço conjunto da gestão municipal para levar cidadania, dignidade e promoção de saúde a quem mais precisa — nossas crianças. E Campo Grande segue como exemplo de que cuidar desde cedo é o melhor caminho para transformar realidades.