Polícia Militar em Três Lagoas participa da Operação Caminhos Seguros 2025

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700 . Não precisa se identificar!

Denuncie! O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737 ou 3919-3738.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Durante a “Operação Caminhos Seguros 2025”, que se iniciou dia 30 de abril e encerra em 30 de maio, o 2º BPM intensificará o policiamento ostensivo preventivo e repressivo em toda sua área de atuação, que compreende os municípios de Brasilândia, Selvíria e Três Lagoas, com o objetivo de prevenir e reprimir a ocorrência de ilícitos em desfavor de crianças e adolescentes, garantindo a efetiva proteção desse grupo vulnerável.

Três Lagoas – MS, no dia 7 de maio, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar durante a Operação Caminhos Seguros realizaram abordagens e vistorias em pontos críticos visando o combate a crimes contra crianças e adolescentes.

