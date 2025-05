Policiais civis prendem quatro pessoas com mandado de prisão em aberto

Na noite de sábado (3), os investigadores do GOI prenderam J.A.B.P.L. (34), na Rua Dom Aquino, no centro da Capital, junto ao prédio da antiga rodoviária. Contra ele havia Mandado de Prisão devido a regressão cautelar. Ele cumpria pena pelo crime de roubo.

No bairro Tarumã, E.S.D.O. (29) foi preso pela prática de Homicídio Qualificado. Ele era procurado pelo assassinato de R.G.V. de 25 anos, quando este se encontrava em uma conveniência no bairro Jardim Tarumã. O procurado foi localizado em sua residência e apresentado à autoridade policial da DEPAC CEPOL, onde ficou à disposição da Justiça.

Ainda no bairro Lageado, S.E.V.G (25), estava sendo procurado pelo crime de receptação. Após cumprido o Mandado de Prisão ele foi conduzido para o DEPAC/CEPOL.

A primeira primeira ocorreu no bairro Lageado. Um rapaz, de 19 anos, foi detido por ameaça, no âmbito de violência doméstica. Após cumprido a Mandado, o procurado foi conduzido e apresentado à Autoridade Policial na Casa da Mulher Brasileira, onde ficou à disposição da Justiça.

No dia 2 de maio, policiais civis do Grupo Operações e Investigações realizaram o cumprimento de prisão de quatro pessoas por crimes diversos.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.