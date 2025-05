Polícia Civil apreende dois quilos de cocaína e cumpre mandado de prisão em Campo Grande

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis do Setor de Investigação da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – DERF, com vistas a cumprir mandados de prisão de indivíduos que colocam em risco a população, apurou que um indivíduo com mandado de prisão em aberto transitava pelas ruas do Bairro Tijuca. Ao localizarem E.B.L. (29) em um veículo, procederam com a abordagem, contudo, durante revista foram localizados dois tabletes de cocaína que, após pesagem, totalizou 2,045kg.

Estima-se que a apreensão do entorpecente tenha causado um prejuízo de mais de R$ 40.000. Valor estimado caso o entorpecente fosse vendido pelas ruas de Campo Grande.

A bordo do automóvel estava também C.S.R. (27), que trazia consigo uma criança de apenas 10 meses, visando diminuir a chance de eventual abordagem. Em sede policial, ambos confessaram a prática do tráfico e alegaram dificuldades financeiras como motivação para terem adquirido o entorpecente e revendê-lo.

Ambos foram conduzidos à sede da DERF para procedimento de comunicação da prisão e recâmbio ao sistema prisional. O veículo e a droga foram apreendidos, enquanto a criança foi entregue à família da conduzida em flagrante.

Além do crime de tráfico E.B.L. ainda teve o mandado de prisão expedido contra si, devidamente cumprido.