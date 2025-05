Comissão aprova projeto que prioriza agricultura familiar em eventos climáticos extremos

A proposta aprovada altera a Lei da Agricultura Familiar . A propriedade atingida por eventos climáticos extremos terá a preferência no recebimento de recursos e assistência técnica para elaboração e implantação de projeto de reestruturação.

