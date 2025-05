Polícia Civil recebe da Sejusp óculos que serão destinados aos policiais civis atendidos pela carreta da Saúde em Mundo Novo

O Delegado-Geral da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, Lupérsio Degerone Lucio, recebeu na manhã desta quinta-feira, 08/05, em seu gabinete, Ivan Gibim Lacerda, o coordenador da Coordenadoria de Atenção Biopsicossocial (CABS) da Secretaria Estadual de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) acompanhado do assessor de espiritualidade do CABS – Adilton Barbosa Mota, para a entrega de 29 óculos, que serão destinados aos policiais civis que foram atendidos pelo projeto Carreta da Saúde, em Mundo Novo-MS.

Durante a entrega dos óculos, também estiveram presentes o diretor do Departamento de Gestão de Pessoas (DGP) – delegado Nilson Martins, o coordenador do DGP – Fabiano Nagata, a investigadora e psicóloga – Fabiana Pedraza, a assistente social – Patrícia Alencar e o investigador e capelão – André Rodrigues.

De acordo com o Delegado-Geral, Lupérsio Degerone Lucio, esse ato representa um simbolismo muito grande, “porque o servidor passa a constatar que a instituição, a Sejusp e o governo têm esse cuidado especial com o servidor. E para nós é gratificante também, pois temos que cuidar dos nossos servidores, para que eles possam cuidar de todos os integrantes da sociedade. Essa ação é muito positiva e com certeza fará a diferença na vida dos nossos policiais”.

Já para o coordenador do CABS, Ivan Gibim Lacerda, este projeto é muito importante, porque “é o reconhecimento materializado do servidor da Segurança Pública”. Para conseguir os óculos, que são escolhidos pelo próprio servidor, ele deve fazer um pré-cadastro e assim que aprovado passa pela consulta oftalmológica e com a receita escolhe a armação e posteriormente recebe os óculos.

Esta ação faz parte do projeto “Carreta da Saúde”, desenvolvido pela Sejusp, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), com recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP). Esta iniciativa tem levado diversos atendimentos para os servidores de vários municípios do Estado.

Em Mundo Novo, os profissionais da segurança pública tiveram acesso a diversas especialidades, dentre elas: clínica geral, audiometria, oftalmologia (com fornecimento gratuito de óculos de grau), odontologia e psicologia. Ao todo foram realizados aproximadamente 400 atendimentos.

A próxima etapa da ação será realizada no município de Ponta Porã, nos dias 13 a 16 de maio.