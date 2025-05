Polícia Civil flagra adolescente traficando drogas em Três Lagoas

Na manhã desta quinta-feira (8), investigadores da Seção de Investigação Geral apreenderam um adolescente, de 17 anos, comercializando substâncias entorpecentes em um bar, em Três Lagoas.

Durante atividade repressiva ao tráfico doméstico de drogas no município, os investigadores realizavam trabalho investigativo, através de rodas com viaturas descaracterizadas, nas proximidades do Residencial Novo Oeste.

No momento em que passavam frente a um ponto de venda de drogas que funciona em um bar naquela região, avistaram um adolescente e procederam a sua abordagem.

Questionado se tinha algo ilícito consigo, o jovem apresentou a equipe policial uma embalagem que trazia no bolso, contendo várias embalagens prontas para a venda de substâncias entorpecentes.

As substâncias totalizaram vinte e duas porções de substâncias análogas à crack, cocaína e maconha.

Com o adolescente também foram localizadas anotações referentes ao controle de vendas e arrecadações de dinheiro, além da importância de R$ 50.

Ouvido na Delegacia, na presença de sua genitora, o adolescente afirmou que toda a substância ilícita encontrada em sua posse era destinada ao comércio para usuários, assim como afirmou que o dinheiro era produto da venda dessas substâncias, e que tinha um rígido controle do comércio de drogas, com anotações de todas as vendas efetuadas e das remessas do dinheiro obtido.

