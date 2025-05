Gleice Jane solicita informações sobre a restauração da Igreja São Benedito na Comunidade

A deputada estadual Gleice Jane (PT) solicitou, durante sessão nesta quinta-feira (8), informações detalhadas sobre a situação das obras de restauração da Igreja São Benedito e de seu entorno, na Comunidade Quilombola Tia Eva, em Campo Grande (MS). O imóvel é um bem tombado pelo patrimônio histórico estadual, construído em 1919, e foi interditado em maio do ano passado por apresentar risco iminente de desabamento. O requerimento de informações foi encaminhado ao diretor-presidente da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (AGESUL), bem como à Secretária de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania de Mato Grosso do Sul (SETESC), e à Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul.

“Precisamos entender e apurar, em caráter de urgência, o cronograma previsto para o início e conclusão, por exemplo, das obras definitivas de restauração da igreja, além dos recursos financeiros e todas as medidas adotadas para garantir a preservação do bem tombado e de toda a comunidade. Não podemos esperar mais”, pontuou a parlamentar.

A Igreja São Benedito é um valoroso marco arquitetônico, mas também um símbolo cultural, histórico e espiritual da Comunidade Quilombola Tia Eva. Sua preservação é de interesse coletivo, essencial à memória e à identidade da população negra de Mato Grosso do Sul.