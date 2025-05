Cleitinho critica PLP para aumentar número de deputados

Em pronunciamento no Plenário nesta quinta-feira (8), o senador Cleitinho (Republicanos-MG) criticou a aprovação, pela Câmara dos Deputados, da urgência do projeto de lei complementar ( PLP 177/2023 ), que aumenta o número de parlamentares de 513 para 531. Segundo ele, a medida não tem respaldo popular e pode influenciar mudanças nas assembleias legislativas e câmaras municipais. O senador sugeriu que o Senado revise a proposta para reduzir o número de cadeiras no Congresso Nacional.

— Perguntem se o povo quer que aumente o número de deputados. Pode abrir um precedente para aumentar o número de deputados estaduais e vereadores. Isso custa caro para a população brasileira. A gente aqui [o Senado] é a Casa revisora, espero que a gente possa fazer diferente. Vamos fazer emendas para diminuir. Eu acho que o povo vai ficar feliz demais da conta! A gente poderia fazer realmente uma reforma política — afirmou.

O senador criticou a resposta do governo federal a representantes dos Estados Unidos que pediram o reconhecimento das facções criminosas Comando Vermelho e PCC como organizações terroristas. Segundo ele, apesar de denúncias de extorsões e domínio de territórios por esses grupos, a postura adotada em relação aos investigados pelos atos de 8 de janeiro é mais rigorosa.

— O governo do Lula não quer rotular esses criminosos como terroristas, passando pano e ficando de joelhos para PCC e Comando Vermelho. Se estivesse dando uma orientação para falar sobre o pessoal do dia 8, estaria colocando esse pessoal era terrorista. Essa afronta à população brasileira — disse.