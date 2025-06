Polícia Militar de Rio Verde prende em flagrante autor de furtos a residências de Coxim e região

Coxim (MS): A Polícia Militar de Rio Verde de MT na madrugada deste sábado (29/06), prendeu em flagrante um homem de 28 anos, suspeito de praticar diversos furtos a residências em Coxim e nas cidades da região.

Durante aOperação Força Total, a guarnição de serviço recebeu informações sobre um suspeito que havia acabado de furtar uma residência em Coxim e estaria trafegando em um Fiat Uno carregado com objetos furtados. Com base nas características repassadas, os policiais realizaram diligências e localizaram o veículo na Rua Porfírio Gonçalves, região central de Rio Verde.

Durante a abordagem, os militares encontraram diversos objetos de origem suspeita no interior do carro. O condutor não soube explicar a procedência dos materiais. Em contato com uma das vítimas, os policiais constataram que os objetos haviam sido furtados da residência dela, confirmando o envolvimento do suspeito no crime.

O homem informou que sua esposa estaria aguardando na rodoviária local. Os militares foram até o local e encontraram a mulher, de 36 anos, que revelou informações. Segundo ela, o suspeito havia arrancado a tornozeleira eletrônica em Rondonópolis e desde então vinha praticando furtos em série durante o trajeto até Rio Verde — pelo menos seis residências teriam sido alvo das ações.

A mulher também relatou ser vítima de constantes agressões físicas e psicológicas, além de ameaças com um simulacro de arma de fogo. Segundo seu relato, ela era forçada a guardar os objetos furtados pelo companheiro.

Diante dos fatos, o autor foi preso em flagrante e conduzido à delegacia de Polícia Civil juntamente com todo o material apreendido para as devidas providências legais.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM