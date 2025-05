Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas em Brasilândia

A Polícia Civil reforça seu compromisso com o combate ao tráfico de drogas e à criminalidade, garantindo a aplicação da lei e a segurança da população.

A condenação é decorrente de prisão em flagrante realizada anteriormente pela própria unidade policial, após investigação que apurou a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Após os trâmites legais, o preso será encaminhado ao presídio, onde cumprirá a pena imposta pela Justiça.

O condenado foi preso logo no início da manhã, após campana dos investigadores, que o localizaram em sua residência, no bairro José Rodrigues.

