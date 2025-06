Todos em Ação tem grande adesão e distribuição de mudas é destaque do sábado

Mil mudas de árvores frutíferas foram distribuídas e esgotaram em poucas horas neste sábado (28), durante o Mutirão Todos em Ação realizado no Bairro Campina Verde. A alta procura pelas espécies nativas e frutíferas confirma o engajamento da população com o meio ambiente e reforça o reconhecimento internacional de Campo Grande como “Cidade Árvore do Mundo” — título concedido pela ONU e pela Fundação Arbor Day. A ação ambiental se soma aos mais de 300 serviços oferecidos gratuitamente pela Prefeitura e demais parceiros, numa das maiores edições do mutirão em 2025.

Sucesso em todas as edições do Mutirão Todos em Ação, as mudas de árvores frutíferas distribuídas na edição deste sábado (28), fizeram a alegria de muita gente. “Eu amo plantas e ter frutas frescas em casa é maravilhoso”, disse Vilce Pereira de Moraes, que buscou diversos serviços da Prefeitura de Campo Grande, na Escola Municipal Professora Oneida Ramos.

As mudas de amora, acerola, araçá, jabuticaba, pitanga, goiaba e romã proporcionam inúmeros benefícios além das frutas em si. Ter uma dessas árvores no quintal de casa é sinônimo de sabor ao preparar um suco natural ou mesmo doces. “Já tenho goiaba, banana e limão, e hoje peguei acerola. Não vejo a hora de ver o pé carregado para fazer suco”, disse Aline de Souza.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A arborização urbana contribui para o desenvolvimento de uma cidade saudável, pois ajuda a reduzir a poluição atmosférica, melhora a permeabilidade do solo, valoriza essas espécies, além de embelezar a paisagem e ajudar a regular a temperatura da cidade, proporcionando conforto térmico. Com as altas temperaturas, é comum ver campo-grandenses embaixo de árvores, refrescando-se com o famoso tereré.

As mudinhas foram distribuídas por equipes ligadas à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades), que está presente em todas as edições do Mutirão Todos em Ação.

Além do incentivo ao plantio nos quintais dos imóveis, o evento também levou mais de 300 serviços gratuitos à população. Durante o período de funcionamento, o evento registrou aproximadamente 5 mil atendimentos.

“Eu trouxe meus netos e vou resolver várias situações. Quero atualizar documentos e ainda vou pegar uma muda de planta para o meu quintal”, diz Rosemaria de Souza, 60 anos. Seu esposo Oswaldo da Costa e o neto Marcos Felipe de 11 anos estavam felizes da vida e aproveitando o evento.

Edilaine Fagundes Barbosa, 46 anos, mora no Campina Verde há mais de uma década. Ela procurou a Secretaria de Assistência Social (SAS) para atualizar o CadÚnico. “Além disso, vou aproveitar e fazer a mamografia. Aqui as pessoas aproveitam de tudo um pouco. É muito importante, tem muita coisa disponível e a gente já resolve tudo de uma vez.”

Com o neto de 9 anos acompanhando, Vilce Pereira ainda o levou para atualizar a caderneta de vacinação na tenda da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau). “Ele fez a vacina da gripe e HPV. Muito importante ter a vacinação em dia.”

Ernesto Pires Moro, de 33 anos, foi até o ‘Todos em Ação’ a fim de atualizar o RG. “Trouxe toda a minha documentação, peguei a senha e foi rapidinho.”

Mutirão Todos em Ação

Com uma proposta ousada, sensível e efetiva, o projeto do Mutirão Todos em Ação é uma das maiores iniciativas de cidadania ativa. O programa ultrapassou a marca de 1 milhão de atendimentos e já percorreu as sete regiões de Campo Grande.

“Hoje, nossa escola foi palco de uma grande ação cidadã, com mais de 300 serviços oferecidos à comunidade, proporcionando atenção, cuidado e oportunidades para todos. Esta iniciativa transcende a administração; é um ato de amor, compromisso e esperança para as pessoas. Agradecemos por transformar nossa escola em um espaço de cidadania, inclusão e proximidade. Acreditamos no potencial de transformação e na construção de ações que permitem ao poder público avançar com responsabilidade e alcançar resultados concretos”, pontuou a diretora da Escola, Gisele Teixeira da Silva, que trabalha há 20 anos na educação.

“Agradecemos a Deus por este dia de trabalho dedicado à população, com servidores saindo de suas secretarias para estar onde realmente precisam estar: junto das pessoas. Essa presença no território, com escuta e entrega concreta, mostra que estamos no caminho certo, fazendo o que deve ser feito para transformar a vida das famílias”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

A chefe do Executivo também salientou que a principal característica da iniciativa é sua atuação descentralizada e participativa. “Agradecemos a todos os moradores dos bairros da região, que estão colaborando, buscando melhorias e indicando os próximos passos a serem dados para elevar a qualidade de vida nesta escola.”

A ideia principal do Mutirão Todos em Ação é que a Prefeitura leve a estrutura administrativa — incluindo o atendimento das equipes da prefeita, secretarias e órgãos públicos — diretamente aos bairros mais afastados do Centro.

A proposta vai além de oferecer serviços: representa uma nova forma de governar, mais próxima do cidadão, promovendo acesso direto a políticas públicas e contribuindo para a redução das desigualdades sociais.

Em um único espaço, os moradores podem resolver questões de saúde, habitação, assistência social, regularização fundiária e jurídica. Entre os serviços mais procurados estão: consultas de clínica geral, atendimento odontológico, vacinação e exames básicos de saúde; renegociação de dívidas habitacionais e atualização cadastral junto à Emha; inclusão e atualização no CadÚnico e orientação sobre benefícios sociais; orientação jurídica com a Defensoria Pública; emissão de documentos, corte de cabelo, distribuição de mudas frutíferas, atividades culturais e ações voltadas à autoestima; além de serviços voltados à empregabilidade, com cadastro e encaminhamento para vagas de trabalho. Tudo isso oferecido gratuitamente.

Neste ano, as primeiras ações realizadas nos bairros Parque do Sol e Santa Emília somaram mais de 20 mil atendimentos, demonstrando o avanço constante da iniciativa.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem As imagens mostram atendimentos durante o Mutirão Todos em Ação, com distribuição de mudas, entrevistados e demais serviços.