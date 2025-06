Polícia Militar conclui Teste de Aptidão Física do 1º semestre em Coxim

taf: em Coxim

O TAF foi aplicado em toda a área de abrangência do 5º Batalhão de Polícia Militar (5º BPM), contemplando os municípios de Coxim (sede), Sonora, Pedro Gomes, Alcinópolis e Rio Verde de Mato Grosso. Todo o efetivo da unidade participou dos testes físicos.

taf em Rio Verde de MT/MS

A realização do TAF é fundamental para aferir se os militares estão em condições físicas adequadas para o exercício das atividades operacionais, que exigem preparo, resistência e agilidade no cumprimento das missões diárias. A comissão responsável destacou o comprometimento dos policiais e a organização das etapas do teste.