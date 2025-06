Caravina prestigia abertura da Festa do Sereno e destaca investimentos em Batayporã

O deputado estadual Pedro Caravina participou, na noite desta sexta-feira (27), da abertura oficial da 44ª edição da Festa do Sereno, tradicional evento cultural de Batayporã que reúne centenas de moradores e visitantes da região. A cerimônia contou com a presença do prefeito Germino Roz, do vice-prefeito Cacildo Paião, vereadores, secretários municipais e lideranças locais.

Durante a visita ao município, o parlamentar se reuniu com autoridades locais, acompanhou as apresentações culturais e destacou a importância da festa para a valorização das tradições juninas e o fortalecimento da cultura regional.

Em sua fala, Caravina reafirmou seu compromisso com Batayporã e destacou o apoio constante do seu mandato ao desenvolvimento do município. O deputado tem destinado recursos por meio de emendas parlamentares que somam R$ 300 mil para a área da saúde: R$150 mil para custeio entre 2023 e 2024, R$50 mil para o Lar Santo Antônio em 2023 e R$100 mil para a saúde em 2025.

Em parceria com a senadora Soraya Thronicke, Caravina também articulou a destinação de R$ 500 mil para a estruturação dos serviços de saúde no município, fortalecendo o atendimento à população e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

“A Festa do Sereno representa a alma cultural de Batayporã. É uma alegria participar deste momento e, ao mesmo tempo, poder reafirmar nosso compromisso com a cidade, com ações concretas que geram resultados e impacto positivo na vida das pessoas”, afirmou o deputado.

A Festa do Sereno é considerada um dos maiores eventos do Cone Sul de Mato Grosso do Sul, movimentando a economia local, gerando renda e fortalecendo os laços entre tradição, cultura e identidade batayporaense.