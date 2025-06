Corrida dos Poderes: Treinão reúne mais de 2 mil pessoas em Corumbá

Mais uma edição do Treinão dos Poderes 2025 ocorreu na manhã deste sábado (28). Dessa vez, com largada às 7h30 na Avenida General Rondon, os moradores de Corumbá puderam garantir o treino para a Corrida dos Poderes, que será realizada em outubro na Capital.

O deputado Paulo Duarte (PSB) acompanhou o evento no coração do Pantanal.“Quase 2 mil pessoas aqui em Corumbá, foi uma corrida muito legal, estamos firmes, juntos até outubro na Corrida oficial. Quero parabenizar a organização e a população que veio correr na majestosa Avenida, com essas palmeiras lindas. A corrida é o esporte mais democrático que tem, que pode ser praticado por todas as gerações, todas as classes sociais e faz muito bem para a Saúde. Bora correr!”, declarou o parlamentar após correr o trajeto de 5km.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Katia, Paulo e Mônica enalteceram evento, que foi realizado

com a vista para o Rio Paraguai

Também foi realizado o percurso de 3km para quem se inscreveu para a caminhada – veja neste mapa . Para garantir a segurança dos atletas e da população, mais de 30 pontos da cidade passaram por interdições temporárias a partir das 6h da manhã. Com as presenças da primeira-dama do Estado, Mônica Riedel e da advogada Kátia Claro, que são as idealizadoras da Corrida dos Poderes, o evento foi considerado um sucesso e já estão sendo preparados os próximos treinos em Três Lagoas (26/7) e Costa Rica (20/9).

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS Praticantes com deficiência também

foram incentivados a participar

“Queria agradecer a todos que participaram, o treinão foi um sucesso, estamos muito felizes, faz parte das ações da Corrida dos Poderes que envolve o Judiciário, o Legislativo e o Poder Executivo. Nós participamos correndo, mas o importante é cada um fazer no seu tempo e gostei do empenho. Quero agradecer o apoio da Prefeitura e quem promoveu esse evento”, destacou Mônica Riedel.

Também no trajeto da corrida, Kátia agradeceu a população. “Depois de tanto sucesso e energia boa, queremos agradecer essa festa linda e fazer o convite para o mês que vem em Três Lagoas. Agora o deputado Paulo vai ter que ir em todas”, ressaltou. Paulo Duarte respondeu que irá. “Pode deixar que agora me comprometo a ir e ainda a ser o campeão na modalidade deputado”, brincou.

A realização do 'Treinão' em Corumbá contou com o apoio da Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Esportes de Corumbá (Funec), além da participação de diversos órgãos e instituições públicas e privadas, com entrada gratuita, sorteios de prêmios e área kids. “Agradecer o incentivo de trazer o evento aqui para Corumbá e dizer que esporte é saúde”, afirmou o prefeito Dr. Gabriel (PSB).

Desde a primeira edição, em 2023, o evento tem atraído grande adesão. No ano passado, cerca de 3.500 pessoas participaram da prova na capital do Estado. A 3ª Corrida dos Poderes será realizada no dia 26 de outubro, em Campo Grande, em referência ao Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. Saiba mais sobre o que ocorreu nas edições passadas no site oficial https://corridadospoderes.ms.gov.br/ .



*Com informações da Prefeitura de Corumbá