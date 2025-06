Experiência educativa do Detran sobre álcool e direção conscientiza visitantes no Pantanal Tech

Pela primeira vez, o Detran-MS marca presença no Pantanal Tech, evento que acontece entre os dias 26 e 29 de junho em Aquidauana e que une inovação, cultura, sustentabilidade, inclusão e ações de impacto social no coração do Pantanal sul-mato-grossense. A participação do órgão inclui oferta de serviços presenciais, digitais e atividades educativas.

No stand do Detran, quem visita encontra mais do que atendimento: encontra acolhimento, informação e acesso a serviços que facilitam a vida. São consultas, orientações e demonstrações práticas dos serviços digitais que hoje agilizam processos e aproximam o órgão da população.

>Heliana e Juliana orientando o prefeito de Aquidauana, Mauro do Atlântico

Representando a equipe do Detran de Aquidauana, a assistente de atividades de trânsito Heliana de Oliveira Palermo Gonçalves destacou a importância da presença local no evento. “Viemos com todo pessoal trazendo a tecnologia do Detran para mostrar para todo o público que passar aqui nos 4 dias de evento. É um evento sobre tecnologia e o Detran não está longe disso, pois tem hoje muita tecnologia. Estamos aqui com a Glória, nossa assistente virtual para apresentá-la para a população, pois ela traz bastante agilidade nos serviços, mas também estamos prontos para atender quem necessita dos nossos serviços e para orientar”.

Um dos destaques da estreia do Detran no Pantanal Tech são os óculos simuladores de embriaguez, que permitem aos visitantes adultos vivenciar os efeitos do álcool na visão e nos reflexos. A experiência tem caráter educativo e busca conscientizar sobre os riscos reais de dirigir sob efeito de bebida alcoólica.

>Adriana fez o circuito incentivada pelo filho pequeno

A gerente de Campanhas e Projetos, Glaucimara Hova, enfatizou o impacto positivo da atividade. “A educação também está aqui no Pantanal Tech MS com vários outros serviços do Detran-MS. E nós estamos aqui com o óculos que simula embriaguez. então nós estamos convidando todas as pessoas que passam aqui para conhecer também, e fazer essa vivência e refletir como que é perigoso, como você perde a noção de profundidade, de distância quando você bebe, e isso põe em risco toda a sociedade”.

A vivência impressionou visitantes como a enfermeira Renata Aparecida Pereira Dantas, da Sesau de Aquidauana, que fez questão de relatar sua reação. “Horrível a experiência sério mesmo. É bom para conscientizar as pessoas, porque não tem como dirigir nem tomando um pouquinho. Eu que não tenho o costume de beber fui no que ele falou que era o mínimo que pra mim já foi o máximo. Também fui no máximo, e foi quase um coma mesmo, horrível. Se beber não dirija porque não tem como”.

A indígena Adriana Andrea Vitorino França, da Aldeia Olho D'água, em Dois Irmãos do Buriti, também experimentou o circuito e compartilhou sua reflexão. “Minha experiência com o óculos, foi muito dificultosa, acredito que aqui nesse circuito eu tive muita dificuldade, mesmo o menino me ajudando. Eu fico imaginando no volante como seria, pior ainda a sensação, saber que um pouquinho de álcool já desequilibra, por isso devemos pensar e analisar antes de beber e dirigir pois não estamos colocando só a nossa vida em risco, mas também de outras pessoas”.

>Gabriela ainda não é habilitada, mas diz que já aprendeu a lição

Mesmo quem ainda não tem habilitação saiu impactado. A acadêmica de Agronomia Gabriela Painel, da UEMS de Cassilândia, contou que já aprendeu uma lição importante. “Se eu tiver embriagada eu não saio nem do lugar gente. Muito estranho e eu não quero dirigir embriagada, porque é muito esquisito. Se eu já não enxergo direito com uso de óculos, imagina sem? E embriagada? Não dá bom não!”

Para o diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, a participação no evento traduz o compromisso do órgão com a modernização e o atendimento próximo à população. “O investimento em tecnologia traz essas vantagens: é permitir que o cidadão tenha acesso aos serviços com agilidade e de onde estiver. Hoje, aqui no Pantanal Tech, conseguimos mostrar na prática como é possível unir inovação com presença, levando informação, atendimento e orientação para todos. A essência do Detran-MS é essa: ser eficiente, acessível e cada vez mais humano”, destacou.

O Diretor-Executivo do Detran-MS, João Cesar Mattogrosso, também marcou presença no evento e enalteceu a iniciativa que destaca pilares da gestão estadual de um governo próspero, verde, digital e sustentável.

Além do Gerente Regional de Aquidauana, Tony Luiz Lemos da Silva, o 2° Pantanal Tech MS conta com a participação da gerente da Agência Regional de Trânsito de Campo Grande, Juliana Castro, junto às equipes de atendimento ao público, educação e fiscalização.

Durante os quatro dias de evento, o Detran-MS irá oferecer atendimentos nas áreas de veículos, habilitação e multas. É possível realizar a transferência de propriedade, desde que o veículo já tenha passado por vistoria válida, além da emissão do CRV em casos de mesmo proprietário nas mesmas condições. Também estão disponíveis a emissão da guia de licenciamento, consultas e orientações gerais.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Na área de habilitação, os serviços incluem a emissão de segunda via da CNH, alteração de endereço, solicitação da Permissão Internacional para Dirigir (PID), emissão da CNH definitiva e atualização de dados cadastrais. O público também pode consultar informações sobre multas, emitir guias de pagamento e esclarecer dúvidas diretamente com a equipe técnica.

