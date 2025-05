Polícia Civil descobre entreposto de entorpecentes e prende irmãos por tráfico de drogas

No dia 1º de maio, a Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros – GARRAS recebeu denúncia anônima de que quantidade significativa de droga estaria ocultada em residência localizada no Loteamento Vespasiano Martins. A denúncia foi realizada por uma pessoa que não quis se identificar, através de contato telefônico da unidade e, conforme denunciante, o local seria o que se chama de “guarda-roupa” de drogas, ou seja, entreposto onde se armazena entorpecente para posterior distribuição na região do bairro Los Angeles

Diante da precisão das informações, a equipe policial deslocou até o endereço informado e abordaram dois irmãos, de 19 e 21 anos. No local foram localizados e apreendidos 84 kg de maconha (12 fardos) e 4,80g de cocaína (1 porção).

Os autores confirmaram que estavam guardando a droga para um terceiro e receberiam R$ 1.000,00 pelo serviço.

A ação ocorreu no âmbito da Operação Protetor. Em razão dos fatos, foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante (APF) pela prática do crime de tráfico de drogas. Os autores permanecem custodiados à disposição da Justiça.