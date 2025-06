Brucelose humana: SES e Ministério da Saúde promovem treinamento em MS

Com 150 casos notificados em 5 anos, SES promove capacitação para ampliar a vigilância, prevenção e o controle da brucelose humana em MS

A brucelose humana, doença infecciosa bacteriana, de baixa notificação e diagnóstico complexo, motivou capacitação intensiva promovida pela SES (Secretaria de Estado de Saúde) em parceria com o Ministério da Saúde. O curso, realizado nos dias 23 a 25 de junho na Escola de Saúde Pública, em Campo Grande, teve como objetivo reforçar o enfrentamento da doença, que registrou 150 casos nos últimos cinco anos em Mato Grosso do Sul.

“É uma doença pouco conhecida, capaz de causar quadros polimórficos, de sintomas inespecíficos, que podem afetar qualquer órgão ou sistema do corpo. Ainda há pouca informação disponível sobre ela, especialmente no contexto da saúde humana no Brasil”, afirmou a gerente técnica das Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da SES, Jacqueline Romero.

Ela explica que o evento é parte de uma estratégia maior de enfrentamento e prevenção, especialmente importante para os profissionais que atuam nos municípios, na linha de frente do atendimento, e precisam estar preparados para identificar os sintomas. “Estamos investindo na sensibilização dos profissionais da linha de frente para que a brucelose entre na lista de hipóteses diagnósticas e, assim, possamos reduzir subnotificações e ampliar o controle dessa zoonose”, detalhou.

Com impacto potencial em diversos sistemas do corpo, a brucelose representa risco elevado para profissionais da área rural (principalmente gestantes), veterinários, frigoríficos e pessoas com baixa imunidade. O treinamento busca ainda orientar ações de vigilância e medidas de biossegurança que minimizem os riscos de transmissão.

Brucelose é endêmica, pouco conhecida e requer maior atenção nas ações de saúde

Durante o curso, o consultor técnico do Ministério da Saúde, Marcelo Segalerba Bourdette, destacou que a brucelose humana é uma infecção bacteriana amplamente distribuída em diversos países e presente no Brasil, tanto em animais quanto em seres humanos.

O treinamento para fortalecer o combate à manifestação humana da doença reuniu profissionais da saúde de diversos municípios e contou com a participação dos palestrantes:

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Daniela de Oliveira Cazola – Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal); Isabela Alves de Souza - CVIST/SES (Centro de Vigilância Sanitária da SES); Médico veterinário Rodrigo Menna Barreto - CGLAB/MS (Coordenação-Geral de Laboratórios de Saúde Pública) Marcos Vinicius - Instituto Estadual de Infectologia Emílio Ribas (SP) e PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo); Elisângela Freitas Mendonça – Lacen/MS (Laboratório Central de Mato Grosso do Sul); Professor Doutor Heitor Miraglia Herrera - Docente de Parasitologia Animal e Doenças Infecciosas no curso de Medicina Veterinária da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco); Professora Doutora Juliana Arena Galhardo - Docente da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) e integrante da Abrasuni (Associação Brasileira de Saúde Única).

Danúbia Burema e Helton Davis, Comunicação SES

Fotos: Helton Davis