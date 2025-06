Dois casos de Brucelose Canina são registrados e Subea alerta para prevenção

Você já ouviu falar em brucelose canina? Embora pouco conhecida, essa doença é grave, altamente contagiosa entre os cães e o mais preocupante, é uma zoonose, ou seja, pode ser transmitida para os humanos.

Dois casos de brucelose canina foram confirmados pela Superintendência de Bem-Estar Animal (Subea), em Campo Grande. As pacientes eram duas cadelas da mesma tutora que engravidaram do mesmo macho. Ambas sofreram aborto espontâneo, o que chamou a atenção da equipe veterinária da Subea.

A brucelose canina é uma doença infectocontagiosa causada pela bactéria Brucella canis. Ela atinge principalmente o sistema reprodutivo dos cães e pode se manifestar com sinais como aborto, infertilidade e inflamação nos órgãos genitais. A transmissão ocorre, principalmente, por meio do acasalamento, mas também pode se dar pelo contato com secreções e fluidos contaminados — como sangue, urina e líquidos eliminados durante o aborto.

Além dos riscos aos cães, a brucelose também representa um perigo para os seres humanos, embora a transmissão seja considerada rara. Em pessoas, a doença pode causar febre recorrente, dores articulares, mal-estar generalizado e, em casos mais graves, complicações crônicas.

Outro fator preocupante é que não existe cura garantida para os cães infectados. O tratamento é longo, com uso de antibióticos, mas muitas vezes a bactéria permanece no organismo, tornando o animal um portador permanente da doença. Por isso, a prevenção é essencial.

“É uma doença silenciosa e que pode afetar de forma grave tanto os animais quanto as pessoas. Esses casos reforçam o quanto é necessário que os tutores tenham responsabilidade e façam a castração dos seus pets”, destaca a médica-veterinária Giselle Tavares, da Subea.

Diante da gravidade, os animais foram encaminhados para a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), onde passaram por retirada dos fetos e internação, por meio do convênio entre a Prefeitura e a instituição, que permite o atendimento de casos de alta complexidade de forma gratuita para tutor.

A Subea reforça a importância da castração como medida de saúde pública e bem-estar animal. Além de evitar crias indesejadas e contribuir para o controle populacional, a esterilização reduz significativamente o risco de disseminação de doenças como a brucelose.

Consulta

A Prefeitura de Campo Grande, através da Subea, disponibiliza às segundas, terças, quintas e sextas-feiras, consultas veterinárias gratuitas para os pets da população. São distribuídas 15 senhas pela manhã, a partir das 7h30, e 15 senhas pela tarde, a partir das 13h. O tutor deve vir até a unidade de atendimento com o seu animal, além de documento com foto, comprovante de residência e cadastro no CadÚnico.

Além da unidade central, a Subea possui um consultório veterinário móvel, que a cada semana está em um bairro novo, levando os mesmos serviços oferecidos na unidade central. Para saber a agenda do consultório móvel, clica aqui .

Endereço: Rua Rui Barbosa, 3538 – Centro.