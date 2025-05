Polícia Civil apreende dois menores de idade por fato análogo ao crime de tráfico de drogas

Na data de ontem (7), por volta das 22h30min, uma equipe de policiais do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Polícia Civil de Miranda, que realizava diligências no bojo da operação Caminhos Seguros, ao transitar pela região denominada “cracolândia”, avistou dois indivíduos empreendendo fuga após se depararem com a viatura policial que se aproximava. Ambos os indivíduos estavam dentro de um imóvel que já foi palco de diversas prisões em flagrante por tráfico de drogas de outras pessoas, o que chamou a atenção dos policiais que iniciaram a perseguição dos indivíduos.

Os indivíduos foram identificados e ambos são menores de idade, com 16 anos. Com um deles, foram localizadas no bolso de sua bermuda, 51 trouxinhas de pasta base prontas para a mercancia. Já no interior do imóvel que ambos estavam e fugiram ao avistar a Polícia, foram localizados mais dois invólucros de papel filme contendo em um, 50 trouxinhas de pasta base, e no outro, 49 trouxinhas da mesma substância.

Além do entorpecente, quantia considerável de dinheiro também foi apreendida em notas variadas, o que remontou um total de R$ 250,25.

Os menores foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos de praxe.