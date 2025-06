Campo Grande é premiada com projeto voltado à arborização urbana

Durante o 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, principal encontro de tecnologia para prefeituras de Mato Grosso do Sul, sediado na Capital, foram apresentadas ferramentas e soluções tecnológicas que visam melhorar a eficiência dos serviços públicos prestados à população. E, dentre os projetos apresentados, Campo Grande foi reconhecida com o Prêmio Projeto Inovador 2025, a partir da iniciativa “Digitalização da Avaliação de Risco de Queda de Árvores”.

O projeto é um trabalho conjunto da Gerência de Arborização da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) e da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), por meio da implementação do novo sistema de gestão da arborização urbana, denominado ARBOLINK. O sistema permite o mapeamento e o controle detalhado das árvores, auxiliando no planejamento, na manutenção e na prevenção de riscos relacionados à vegetação urbana.

A plataforma contempla um painel administrativo e um painel público, além de aplicativos móveis para as atividades de avaliação e manejo das árvores do sistema viário. A iniciativa é inovadora por integrar tecnologia à gestão ambiental, permitindo acelerar significativamente a resposta às demandas da população, especialmente pela redução do tempo necessário para a avaliação das árvores e emissão das autorizações de manejo, o que representa um avanço na gestão municipal da arborização urbana.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

A chefe do Executivo, Adriane Lopes, destacou a relevância desse sistema para a gestão municipal. “A prefeitura está investindo em um sistema inovador que permite identificar e classificar os graus de risco de cada árvore avaliada na cidade. Com isso, podemos agir de forma preventiva e priorizar as intervenções nas árvores que representam maior risco. Isso é crucial para evitar acidentes e garantir a continuidade dos serviços essenciais para a nossa população.”

O secretário municipal da Semades, Ademar Silva Junior, pontuou a importância desse trabalho, visto os inúmeros benefícios prestados pelas árvores. “As árvores urbanas podem representar uma infraestrutura de estoque de carbono, ocasionando a redução das ilhas de calor, proporcionando a melhoria da saúde e bem-estar da comunidade, controle da poluição, manejo de águas pluviais, entre outros. É nosso dever zelar por esse patrimônio e infraestrutura urbana fundamental para a qualidade de vida da nossa população.”

Já o gerente de Arborização da Semades, Orsival Simões Júnior, apontou as ações desenvolvidas no âmbito da gestão arbórea. “Campo Grande possui aproximadamente 175.000 árvores apenas no sistema viário e, embora estas prestem inúmeros serviços ambientais, a gestão pública das árvores urbanas é uma tarefa complexa, envolvendo aspectos técnicos e jurídicos. Desde o início da utilização do sistema, em janeiro de 2024, até a presente data, foram avaliadas mais de 5.000 árvores nas diferentes regiões urbanas do município.”

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

O 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes aconteceu nos dias 26 e 27 de junho, no auditório do Bioparque Pantanal, sendo promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), realizado em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agetec, e contou com o apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). O evento destacou a importância da transformação digital nos serviços públicos municipais, contribuindo para uma administração mais ágil, transparente e eficiente, com economia de recursos e modernização de processos.

#ParaTodosVerem As imagens mostram a premiação no Congresso.