Sesau leva serviços de saúde no mutirão “Todos em Ação” neste sábado

A Prefeitura de Campo Grande realiza neste sábado(28), das 8h às 13h, mais uma edição do mutirão “Todos em Ação”, com foco na oferta de serviços gratuitos à população. A ação acontece na Escola Municipal Professora Oneida Ramos, localizada na Rua Profª Odete Trindade,s/n, no Jardim Campina Verde.

Parceira da iniciativa, a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) colabora com uma ação ampla de estrutura voltada à promoção da saúde, prevenção de doenças e orientações à comunidade.

As equipes da Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais (CCEV) e do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)também estarão presentes com atividades educativas e atendimentos voltados ao combate de doenças transmitidas por vetores e animais.

A secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, reforça que a presença da SESAU nas ações do mutirão é uma forma de aproximar os serviços de saúde das comunidades.

“Essainiciativa facilita o atendimento da comunidade, garantindo que mais pessoas tenham acesso a consultas, exames e vacinas perto de casa. Nosso compromisso é levar saúde com qualidade e eficiência para quem mais precisa”, destaca.

“As equipes estarão mobilizadas e preparadas para garantir um atendimento humanizado, reforçando o compromisso da SESAU de estar cada vez mais próxima da população”, destaca a agente comunitária de saúde e uma das coordenadoras do evento, Bruna Carolina.

Serviços de saúde oferecidos pela Sesau:

Vacinação contra a gripe e vacinas de rotina (é necessário levar um documento com foto)

Acompanhamento do Programa Bolsa Família (aferição de pressão arterial, pesagem e sinais vitais)

Avaliação nutricional

Exames rápidos para ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis)

Orientações sobre saúde bucal, incluindo remoção de pigmentações e lesões

Auriculoterapia

Demonstrações práticas de primeiros socorros, como RCP e Manobra de Heimlich

Projeto Saúde é Movimento, com atividades físicas e integrativas voltadas ao bem-estar

Ouvidoria do SUS

Ações do CCZ e da CCEV:

CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais): orientação sobre prevenção à dengue, zika e chikungunya, com distribuição de materiais informativos e ações educativas contra o Aedes aegypti.

CCZ (Centro de Controle de Zoonoses (CCZ): conscientização sobre zoonoses, guarda responsável de animais e vacinação antirrábica.

O mutirão “Todos em Ação” é uma ação integrada da Prefeitura de Campo Grande e reforça o compromisso com a saúde, a cidadania e o bem-estar da população.