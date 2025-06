Campo Grande é destaque no cenário digital ao sediar Congresso de Cidades Inteligentes

Campo Grande sediou nessa quinta (26) e sexta-feira (27), o maior evento de tecnologia voltado à gestão pública municipal de Mato Grosso do Sul. O 3º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes reuniu 350 participantes e representantes de 50 prefeituras no Bioparque Pantanal, consolidando-se como um espaço estratégico para o fortalecimento da inovação nos municípios.

Promovido pela Rede Cidade Digital (RCD), em parceria com a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), o congresso também contou com o apoio institucional da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul). Nos dois dias de programação, o evento proporcionou um ambiente de troca de experiências, soluções inovadoras e debates sobre o futuro da transformação digital no setor público.

Durante a abertura, o diretor-presidente da Agetec, Leandro Basmage, destacou a importância do congresso como catalisador para o fortalecimento da inovação nos municípios. “O intuito do evento é fomentar a tecnologia na gestão pública. O que uma cidade está fazendo de bom pode inspirar outras. Estamos falando da integração entre municípios com foco em soluções que realmente impactem positivamente a vida das pessoas”, afirmou.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Já o diretor da Rede Cidade Digital, José Marinho, destacou a função estratégica do congresso neste novo ciclo político vivido por muitos municípios sul-mato-grossenses. “Mais de 60% das prefeituras no estado estão sob nova gestão. Esse é o momento ideal para pensar de forma inteligente como administrar e melhorar a vida das pessoas. O objetivo deste evento é justamente inspirar e estimular gestores públicos com casos reais de uso da tecnologia que têm gerado bons resultados”, pontuou.

O prefeito de Terenos, Henrique Budke, participou do congresso e ressaltou a importância do evento como espaço de aprendizado, troca de experiências e inspiração entre gestores públicos. Para ele, iniciativas como essa fortalecem a inovação no setor público ao permitir o compartilhamento de ideias e soluções que podem ser replicadas em diferentes municípios.

“Estamos aqui para trocar informações, escutar outras prefeituras e conhecer as soluções apresentadas pelas empresas. Às vezes, a solução para um problema está no município vizinho e só precisamos ouvir e entender que as coisas estão mudando. A tecnologia está à disposição de todos e cabe a nós gestores nos abrirmos para ela”, disse.

Ele também destacou que o município de Terenos já conta com iniciativas como videomonitoramento em escolas e vias públicas, sistemas digitais de ouvidoria, procuradoria e o GeoCidadão, solução apresentada durante o congresso.

Além de debates e trocas de experiências, os participantes puderam conhecer tecnologias apresentadas por empresas como eMaster, Instituto de Gestão Territorial e Geotecnologias (IGTECH), Printer do Brasil, Senfio, Petacorp, Portal de Compras Públicas, Gênesis Tecnologia, DATAPROM, Stelmat, Licitanet e Maximus Tributos — fornecendo aos gestores ferramentas práticas para modernizar seus municípios.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Um dos destaques do evento foi a cerimônia de entrega dos reconhecimentos aos Prefeitos Inovadores 2025 e aos autores dos Projetos Inovadores 2025, iniciativa da Rede Cidade Digital que certifica lideranças municipais que fazem uso estratégico da tecnologia para melhorar os serviços públicos e impulsionar o desenvolvimento local. No segundo dia de congresso, dez projetos inovadores desenvolvidos por prefeituras sul-mato-grossenses foram premiados, valorizando práticas que estão tornando os municípios mais inteligentes e conectados.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

Para José Marinho, mais do que conectar equipamentos, a transformação digital nas cidades exige uma mudança de cultura na forma de pensar e planejar os serviços públicos. “Hoje, todas as secretarias, saúde, educação, segurança, planejamento, precisam pensar de forma inteligente. Fila em hospital, papelada, processos demorados, isso precisa ficar no passado. A tecnologia está na palma da mão, mas é preciso que a inteligência esteja na cabeça do gestor público”, reforçou o diretor da RCD.

Foto: Reprodução/Prefeitura de Campo Grande - MS

#ParaTodosVerem As imagens mostram o Painel do Congresso, público no auditório, diretor da Agetec, prefeita Adriane Lopes e José Marinho e prêmios.