Campina Verde recebe serviços públicos e atividades sociais da prefeitura neste sábado

Neste sábado (28) acontece mais uma edição do Mutirão Todos em Ação, com foco na integração dos serviços públicos diretamente no território onde a população vive. A região urbana do Bandeira, especificamente o Jardim Campina Verde e bairros vizinhos, receberá uma grande mobilização que transformará a Escola Municipal Professora Oneida Ramos em um polo de cidadania, saúde, cultura e lazer.

Das 8h às 13h, mais de 300 atendimentos estarão disponíveis gratuitamente à população, reunindo em um só local serviços essenciais como emissão de documentos, vacinação, orientação jurídica, atendimentos de saúde e assistência social, atividades infantis, exposições e apresentações culturais. A ação, promovida por uma força-tarefa envolvendo Prefeitura, projeto Mutirão, Exército, Câmara Municipal, Fecomércio-MS, Senac e parceiros, reafirma o compromisso da administração em garantir acesso facilitado e humanizado às políticas públicas.

“O Mutirão mostra que a Prefeitura está presente, ouvindo, acolhendo e entregando soluções reais à população. É um governo que atua onde as pessoas estão, com respeito às demandas locais e promoção da dignidade”, afirma a prefeita Adriane Lopes.

Para participar, é necessário apresentar documentos originais e levar cópias. A iniciativa tem sido reconhecida por aproximar o poder público das comunidades e fortalecer a inclusão social por meio de ações diretas no território.

Serviço:

Mutirão Todos em Ação – Jardim Campina Verde

Data: 28 de junho (sábado)

Horário: das 8h às 13h

Local: Escola Municipal Professora Oneida Ramos

Endereço: Rua Professora Odete Trindade Benites s/n