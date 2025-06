Nova diretoria do COMTUR inicia trabalhos com estratégica para impulsionar o turismo de Campo Grande

A nova diretoria do Conselho Municipal de Turismo (COMTUR) de Campo Grande iniciou suas atividades após a eleição da Mesa Diretora que aconteceu na 194ª Sessão Ordinária, nesta quinta-feira, 26 de junho, no auditório da Assessoria de Apoio aos Órgãos Colegiados (AAOC). Assume a gestão Waldir Leonel (UEMS), na presidência; Diego Garcia (Fundtur), na vice-presidência e Wantuyr Tartari (Semades), como secretário-executivo.

“O COMTUR é uma instância consultiva, que através da participação dos conselheiros, orienta sobre a elaboração e fortalecimento de políticas públicas direcionadas ao turismo em todas as suas segmentações, auxiliando o poder público na tomada de decisões, em ações referentes ao turismo”, explica o novo presidente e professor do curso de turismo da UEMS, Waldir Leonel.

A nova diretoria assume o compromisso de dar continuidade às ações em andamento e propor novas estratégias para o desenvolvimento do turismo local. Entre as ações discutidas na reunião, destaque para a apresentação da programação da 6ª Mostra de Turismo de Campo Grande que pretende reunir empresários, instituições e visitantes para fomentar o turismo regional e valorizar os atrativos locais.

Também foi apresentada a consultoria que está sendo realizada com o SEBRAE para o monitoramento do Plano Municipal de Turismo, ferramenta essencial para medir resultados, identificar gargalos e propor melhorias contínuas para o setor.

“O Sebrae é uma instituição parceira que desempenha um papel fundamental no fomento ao turismo local. A parceria entre o Sebrae e a Semades agrega valor às iniciativas do município, contribuindo para que Campo Grande seja cada vez mais reconhecida como um importante polo turístico no estado”, diz o gerente de Desenvolvimento Turístico, Wantuyr Tartari.