Aprovado projeto de lei que nomeia quadra de areia no Parque das Nações

Em discussão única, durante sessão ordinária da Assembleia Legislativa dessa terça-feira (24), foi aprovado projeto de Lei de autoria do deputado estadual Pauilo Duarte (PSB) que denomina a quadra de areia do Parque as Nações Indígenas, em Campo Grande (MS). A quadra terá o nome de Carlos Alberto Cavalcante, carinhosamente coinhecido como Cacá.

Apaixonado por voleibol, Cacá formou-se em Educação Física na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). Ele foi o mentor, com participação direta na construção da Arena de Volei de Praia do Parque das Nações Indígenas. Coordenou, por mais de 12 anos, todas as etapas do cirucuito estadual de volei de praia de Mato Grosso do Sul. Foi, também, árbitro da Confederação Nacional de Voleibol (CBV), com atuação em competições municipais, estaduais e nacionais.

Sempre atuante, Cacá foi gestor na montagem da estrutura física de todas as etapas do Circuito Brasileiro de Volei de Praia, que foram realizadas no shopping Campo Grande, Horto Florestal, Via Parque e Parque das Nações Indígenas. Exerceu funções nas secretarias de estado de Desenvolvimento Social (SDS) e de Desenvolvimento do Esporte e Lazer (SEDEL).

Atualmente, Carlos Alberto Cavalcante era diretor na Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul. "Infelizmente, Cacá faleceu no dia 3 de abril deste ano após complicações em razão de uma cirurgia. Por seu trabalho relevante, é justo eternizar seu nome nesse espaço em que ele alcançou tantas conquistas para o esporte sul-mato-grossense", argumenta o deputado estadual Paulo Duarte.