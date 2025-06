Caravina solicita implantação de ciclovia na BR-163 em Naviraí

Na sessão plenária desta quarta-feira (25), o deputado estadual Caravina apresentou indicação à CCR MSVia, concessionária responsável pela BR-163, solicitando a implantação de uma ciclovia no trecho entre o trevo de acesso à Avenida Mato Grosso até a entrada da unidade do Frigorífico JBS, no município de Naviraí.

O pedido tem como objetivo atender à demanda da população local, especialmente dos trabalhadores do frigorífico JBS, que utilizam bicicletas como meio de transporte. De acordo com a justificativa apresentada pelo parlamentar, a ausência de uma via exclusiva para ciclistas compromete a segurança de quem transita diariamente pelo trajeto, expondo os trabalhadores a riscos em uma rodovia de tráfego intenso.

O trecho em questão é utilizado por um grande número de ciclistas, o que torna urgente a implementação de uma estrutura adequada para o deslocamento seguro, especialmente considerando o perfil de vulnerabilidade dos usuários.

A indicação foi encaminhada ao gabinete do deputado pelos próprios gerentes da unidade do Frigorífico JBS de Naviraí, que manifestaram preocupação com a segurança dos colaboradores da empresa. Ao acolher a demanda, Caravina reforçou o compromisso do seu mandato com a mobilidade urbana e a proteção da vida da população sul-mato-grossense.