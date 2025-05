Zé Teixeira reivindica saneamento e saúde animal para Jardim

O deputado estadual Zé Teixeira, 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, trabalha na Casa de Leis como representante e porta-voz da população de diversos municípios de Mato Grosso do Sul. Para os moradores de Jardim, o deputado reivindicou nesta quinta-feira (8) mais estrutura para saneamento básico e saúde animal.

Zé Teixeira solicitou a gestão conjunta do Governo do Estado e da Bancada Federal para a aquisição de aparelhos de raio-x e ultrassom para atender a Vigilância Sanitária do município de Jardim. Conforme o pedido da vereadora Andréa Insfram, os equipamentos solicitados serão utilizados exclusivamente para o atendimento veterinário, com foco no diagnóstico e cuidado de animais resgatados e sob a responsabilidade do poder público municipal.

Já para os moradores da região da rua João Garibi, que faz fundo com o Hotel Vitória, o deputado pediu a conclusão da obra de extensão da rede de esgoto. A vereadora Andréa Insfram explica que ao terminarem a obra na rua Nilo Perdomo, as máquinas que estavam trabalhando no local foram retiradas. Ainda conforme a vereadora, os funcionários informaram que voltariam para a conclusão da rede na rua João Garibi, o que não ocorreu até esta data.

Segurança - O deputado Zé Teixeira apresentou também uma indicação ao Governo do Estado solicitando o aumento do efetivo da Polícia Militar no Distrito de Amandina, em Ivinhema. O vereador Claudião do Raio-X reivindicou o apoio considerando que "a segurança da comunidade é uma prioridade e a atual quantidade de policiais tem se mostrado insuficiente para atender às demandas da população".