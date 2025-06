Polícia Militar recebe visita especial de garotinho apaixonado pela corporação em Coxim

A Polícia Militar agradeceu o carinho e destacou a importância de momentos como esse para fortalecer os laços com a comunidade e inspirar as futuras gerações.

Durante a visita, Rui pôde tirar fotos com os policiais e ainda teve a oportunidade de conhecer de perto uma viatura da Polícia Militar, experiência que o deixou visivelmente empolgado. Sorridente, o garoto ainda fez pose para a câmera ao lado dos seus “heróis fardados”.

Segundo o avô do menino, ao passarem em frente ao quartel, Rui logo pediu para parar e conhecer de perto os policiais que tanto admira. Atendendo ao pedido do neto, o avô o levou até o local, onde ele foi calorosamente recebido pelos militares de serviço.

